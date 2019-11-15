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Прокурор Мичуринска ушла в отставку
Сегодня, 06:34
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Прокурор города Мичуринска Елена Шевчук ушла в отставку, - сообщает «ПроТамбов». Свою должность она занимала с 2016 года, ранее с 2000 года работала в органах прокуратуры Рязанской области. Елена Ивановна родом из посёлка Сараи, Сараевского района Рязанской области. Выпускница Международного независимого эколого-политологического университета 1998 года.
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