|
Депутат-единоросс в знак протеста вышел из партии и сложил полномочия
Вчера, 11:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия», генеральный директор мусороперерабатывающего завода «КомЭк» Игорь Блюм сегодня сделал заявление, что в знак протеста выходит из рядов партии власти и слагает с себя полномочия.
«Уже несколько лет я веду борьбу за экологическое благополучие региона... Но к сожалению, руководство тамбовского регионального отделения партии «Единой России» равнодушно к интересам жителей региона. Мои обращения проигнорированы, предложения даже не рассмотрены…
За мной почти 300 рабочих завода, избиратели, народные контролеры, которые мне верят. Я не могу обмануть людей и отмолчаться. Поэтому я принял для себя очень важное решение о выходе из рядов Всероссийской политической партии «Единая Россия» и о сложении с себя полномочий депутата тамбовской городской думы», - написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Игорь Блюм.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.