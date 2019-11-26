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Утверждена новая структура администрации города
Сегодня, 09:40
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Депутаты утвердили новую структуру администрации города Тамбова. В администрации города произойдет ряд слияний структурных подразделений, на одного первого заместителя главы администрации будет меньше.
«Мы идем к тем целям, на которые нас настраивает наш президент и наш губернатор. Именно для этого нужна новая структура, новая сеть взаимодействий. При рассмотрении вопросов реорганизации мы однозначно будем исходить из необходимости, из личных качеств», - заявила глава города.
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