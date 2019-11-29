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В областном центре насмерть сбили пешехода
Сегодня, 07:30
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По сообщению очевидцев в западной части города Тамбова в районе остановки «Елецкая» сбили пешехода, - сообщает onlinetambov.ru. Пенсионера доставили в реанимацию, где он скончался. Иных подробностей пока нет.
В другой части города на пересечении улиц Агапкина и Мичуринская сбили молодого человека.
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