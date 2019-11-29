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В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза
Сегодня, 07:42
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В Тамбовской области за отчетный период с начала года зарегистрировано 5,8 тыс. новорожденных, это на 428 младенцев меньше в 2018 году, - сообщает Тамбовстат. Умерло – 11432 человек.
Основными причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на их долю приходится 57,4% всех умерших. Число умерших увеличилось в городе: Рассказово и в районах: Гавриловском, Никифоровском, Ржаксинском, Староюрьевском.
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