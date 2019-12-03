Легким движением руки часовня-храм превращается в беседку Комментариев: 0



«Рядом со спортивными сооружениями, где люди будут заботиться о физическом здоровье, появится дом молитвы, где они смогут радеть о своем духовном состоянии, — сказал во время освящения креста митрополит Феодосий. — Ведь в человеке все должно быть гармонично — и душа, и тело…».



Теперь оказывается, что это не храм-часовня, а элемент благоустройства – беседка, говорится в ответе на запрос депутата Артема Александрова. Следовательно, не нужно получать разрешительную документацию на строительство капитального объекта.



«Мне кажется, что это прекрасно. Предлагаю представителям различных религий, на тех же основаниях, строить свои «беседки» в самых неожиданных местах Тамбова. Заходишь в парк, а там беседка родноверов с деревянными божествами, заворачиваешь на рынок — там мусульманская беседка и коврики молитвенные. На площади Льва Толстого беседка «толстовцев», - считает представитель Тамбовского объединения церквей христиан-баптистов Сергей Степанов. Скандальная история, связанная со строительством в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове храма-часовни в честь Николая Чудотворца вышла на федеральный уровень.«Рядом со спортивными сооружениями, где люди будут заботиться о физическом здоровье, появится дом молитвы, где они смогут радеть о своем духовном состоянии, — сказал во время освящения креста митрополит Феодосий. — Ведь в человеке все должно быть гармонично — и душа, и тело…».Теперь оказывается, что это не храм-часовня, а элемент благоустройства – беседка, говорится в ответе на запрос депутата Артема Александрова. Следовательно, не нужно получать разрешительную документацию на строительство капитального объекта., - считает представитель Тамбовского объединения церквей христиан-баптистов Сергей Степанов.



