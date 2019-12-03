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Тамбовская область осталась без правительственного гранта
Сегодня, 08:40
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Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».
В тоже время наши соседи согласно постановлению Правительства РФ получат солидные гранты: Воронежская область больше 1 млрд. рублей, Липецкая область - 887 млн., Пензенская 874 млн. Всего на выплату грантов 50 субъектам будет направлено 45 млрд. рублей. Ранее говорилось, что Тамбовская область получит 40 млн рублей, но и этой суммы нам ожидать не стоит.
Для оценки эффективности губернаторов используется ряд показате-лей, среди которых – уровень доверия к власти, в том числе к Президенту РФ, количество высокопроизводных мест во внебюджетном секторе эконо-мики, уровень бедности, образования, доступности жилья, демографические коэффициенты, количество семей, улучшивших жилищные условия и другие.
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