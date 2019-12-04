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Водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку – двое погибли
Сегодня, 08:02
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На территории Рассказовского района водитель «КАМАЗа» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Lada Granta. Водитель легковушки и неустановленный пассажир погибли на месте, машину просто разорвало. Ещё одна пассажирка, получила телесные повреждения.
В рамках следственных действий будут устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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