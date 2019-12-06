Жители Сосновского района выступили против строительства мусорного полигона Комментариев: 0



На акции протеста красной нитью проходили темы недопустимости экологической катастрофы, социального геноцида. По мнению участников схода ни о какой цивилизованной переработке мусора на Тамбовщине в рамках т.н. «мусорной реформы» речи, к сожалению, не идёт, т.к. нет планов построить высокотехнологичный завод по переработке мусора в энергию, как это сделано на Западе, в Японии, Китае.



По словам Дениса Жилякова он бы не хотел ухудшения экологической обстановки в Сосновском районе, поскольку это наша родная земля и нельзя губить природу.



«Нельзя строить технопарк, поскольку он располагается всего лишь в пяти километрах от жилых домов», - считает Денис Жиляков. 7 декабря коммунисты и местные жители провели очередную акцию протеста в рабочем посёлке Сосновка против строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета. Ранее подобные собрания прошли в селе Дегтянка, Челнаво-Рождественском и Челнаво-Покровском. На народный сход в райцентре собралось по оценкам организаторов более 200 человек. Напомним, что, несмотря на протеста граждан, на территории района планируют построить областной мусорный полигон.На акции протеста красной нитью проходили темы недопустимости экологической катастрофы, социального геноцида. По мнению участников схода ни о какой цивилизованной переработке мусора на Тамбовщине в рамках т.н. «мусорной реформы» речи, к сожалению, не идёт, т.к. нет планов построить высокотехнологичный завод по переработке мусора в энергию, как это сделано на Западе, в Японии, Китае.По словам Дениса Жилякова он бы не хотел ухудшения экологической обстановки в Сосновском районе, поскольку это наша родная земля и нельзя губить природу.«Нельзя строить технопарк, поскольку он располагается всего лишь в пяти километрах от жилых домов», - считает Денис Жиляков.



