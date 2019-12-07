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Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик
Сегодня, 08:37
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На 130 км трассы «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не рассчитал дистанцию до идущей на встречу фуры IVEKO.
Попытка уйти от столкновения не увенчалась успехом, водитель легковушки врезался в грузовик. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте/
Фото - go68
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