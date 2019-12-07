Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого

Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе

В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?

Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

» » Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик

Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик

Сегодня, 08:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовикНа 130 км трассы «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не рассчитал дистанцию до идущей на встречу фуры IVEKO.

Попытка уйти от столкновения не увенчалась успехом, водитель легковушки врезался в грузовик. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте/

Фото - go68
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Ниссан Альмера» врезался в грузовик, погибли 2 человека

Фото столкновения легковушки и фуры в Липецкой области

В Тамбовской области легковушка врезалась в грузовик

Водитель легковушки погиб врезавшись в грузовик «Ивеко»

В Липецкой области в столкновении с грузовиком погибли 2 человека

Грузовик врезался в асфальтоукладчика, один человек погиб



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020»

Сегодня, 08:45
0
В продажу поступили билеты на самое душевное событие года - «Чернозём-2020».

Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик

Сегодня, 08:37
0
На 130 км трассы «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не рассчитал дистанцию до идущей на встречу фуры IVEKO.

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

Вчера, 08:48
0
8 декабря 2019 г. в 6.00 выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков.

Набережную Мичуринска благоустроят за 85 млн рублей

Вчера, 08:44
0
В рамках проекта «Малые города и исторические поселения» в городе Мичуринске за 85 млн рублей планируют благоустроить набережную.

Задолженность по зарплате достигла 24 млн рублей

Вчера, 08:29
0
По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2019 года в 2,0 раза, - сообщает Тамбовстат.

Жители Сосновского района выступили против строительства мусорного полигона

Вчера, 07:12
0
7 декабря коммунисты и местные жители провели очередную акцию протеста в рабочем посёлке Сосновка против строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета.

Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы

7 декабря 2019
0
Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.

Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №1

7 декабря 2019
0
6 декабря состоялось заключительное заседание Тамбовского районного суда по иску уволенной без объяснения причин директора ДЮСШ №1 Наталии Полянской о восстановлении на работе и выплате ей компенсации.

В Тамбовской области медианная зарплата - 22,2 тыс. рублей

6 декабря 2019
0
Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг лишь 7,0% работников в России получают заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц.

Тамбовскому Театру кукол 85 лет

6 декабря 2019
0
Вчера Тамбовский государственный театр кукол отметил свой юбилей – 85 лет. Поздравить коллектив пришли коллеги, друзья и юные зрители.

Водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку – двое погибли

6 декабря 2019
0
На территории Рассказовского района водитель «КАМАЗа» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Lada Granta.

Тамбовская область осталась без правительственного гранта

5 декабря 2019
0
Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».

Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря

5 декабря 2019
0
В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл».

К 37 домам в городе Тамбове восстановлена линия рециркуляции

5 декабря 2019
0
В текущем году ПАО «Квадра» (ТЭЦ) восстановила линию циркуляции к 37 многоквартирным домам города Тамбова.

Легким движением руки часовня-храм превращается в беседку

5 декабря 2019
0
Скандальная история, связанная со строительством в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове храма-часовни в честь Николая Чудотворца вышла на федеральный уровень.

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

4 декабря 2019
0
Вчера жители села Тулиновка и власти организовали сход по вопросам строительства учреждения здравоохранения, экспансии представителей Тамбовской Епархии РПЦ. Власти планируют перенести Тулиновский врачебный участок из центра села на совершенно другую территорию, да и хотят оставить лишь кабинет

В рамках нацпроекта в Тамбове отремонтируют участок ул. Советская

4 декабря 2019
0
В рамках национального проекта в Тамбове в 2020 году отремонтируют участок улицы Советская, от Красноармейской до Максима Горького. В нормативное состояние приведут 2,4 километра дорожного полотна.

Вместо кольца на пересечении улиц Агапкина и Мичуринской - светофор

3 декабря 2019
0
На пересечении улиц Агапкина и Мичуринской в городе Тамбове, где ранее было кольцо установлены светофоры.

В Тамбове будет работать 80 елочных базаров

3 декабря 2019
0
В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра.

Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности

3 декабря 2019
0
Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».

«Краснодар» разгромил «Тамбов»

2 декабря 2019
0
В матче 18-го тура молодежного первенства страны «Краснодар» на домашнем поле одержал победу над «Тамбовом», игра закончилась со счетом 4:1.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги