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ФК «Тамбов» могут признать банкротом
Сегодня, 08:46
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Несмотря на заявления руководителей ФК «Тамбов» и региональных властей, что не будет никакой процедуры банкротства футбольного клуба, налоговые органы обратились в арбитражный суд с соответствующим заявлением. На прошлой неделе президент клуба Арсен Габуев опровергал эту информацию, заявив, что это полная чушь.
Сумма задолженности составляет 36,9 млн рублей.
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