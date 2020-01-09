«Усадьбу Асеевых» за время праздников посетило 20 тысяч человек Комментариев: 0



Не менее интересной была фотовыставка «Забвение и возрождение арженского особняка Василия Асеева». Асеев Василий Тихонович родился 17 марта 1862 года в Рассказово (Тамбовская губерния). Он был старшим сыном Тихона А. Асеева и, как полагалось в те времена по правилам наследия, получил от него долю в Арженской суконной фабрике. Через некоторое время был владельцем в других компаниях, в частности «Братья М. и В. Асеевы». С 1900 по 1910 год Василий Тихонович совместно с Александром Васильевичем и Михаилом Васильевичем управлял «Торгово-промышленным товариществом на паях П. В. Сергеева». За время новогодних праздников «Усадьбу Асеевых» посетили 20 тысяч гостей. Особым интересом пользовалась выставка «Архитектурное наследие Льва Кекушева в Тамбове – Дом Асеевых».Не менее интересной была фотовыставка «Забвение и возрождение арженского особняка Василия Асеева». Асеев Василий Тихонович родился 17 марта 1862 года в Рассказово (Тамбовская губерния). Он был старшим сыном Тихона А. Асеева и, как полагалось в те времена по правилам наследия, получил от него долю в Арженской суконной фабрике. Через некоторое время был владельцем в других компаниях, в частности «Братья М. и В. Асеевы». С 1900 по 1910 год Василий Тихонович совместно с Александром Васильевичем и Михаилом Васильевичем управлял «Торгово-промышленным товариществом на паях П. В. Сергеева».



