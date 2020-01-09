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Грунтовая дорога в населенном пункте это норма?
Вчера, 17:41
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Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Артема Александрова, который после посещения села Хитрово Рассказовского района попросил надзорный орган вмещаться в решении вопросов местного значения.
В частности водопроводная вода (желтого цвета) не соответствует требованиям санитарно-эпидемологического законодательства. С дорогами оказалось все сложнее. Похоже, прокуратура считает нормальным, что твёрдое покрытие на проезжей части есть не везде, дорога по ул. Солнечная разделена на две части.
«Участок с твёрдым покрытием соответствует требованиям п. 5.2 ГОСТ Р 50597-2017. Требования к эксплуатационному состоянию на грунтовые дороги не распространяются», - говорится в ответе надзорного органа.
Для леса или поля, грунтовка в самый раз, а вот для населённого пункта – большой вопрос.
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