|
Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы
Сегодня, 09:24
Комментариев: 0
Версия для печати
В районе завода «Октябрь» на ул. Бастионной сегодня с утра произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает «Тамбовский курьер». По словам очевидцев, на Бастионной столкнулись два такси.
Из-за аварии на улице образовался затор, сейчас движению транспортных средств ничего не мешает.
Фото - «Тамбовский курьер»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.