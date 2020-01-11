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» » Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы

Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы

Сегодня, 09:24
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Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы В районе завода «Октябрь» на ул. Бастионной сегодня с утра произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает «Тамбовский курьер». По словам очевидцев, на Бастионной столкнулись два такси.

Из-за аварии на улице образовался затор, сейчас движению транспортных средств ничего не мешает.

Фото - «Тамбовский курьер»
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