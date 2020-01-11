Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы 0 В районе завода «Октябрь» на ул. Бастионной сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает «Тамбовский курьер». По словам очевидцев, на Бастионной столкнулись два такси.

В тамбовских театрах 70 тысяч человек посмотрели новогодние представления 0 С 22 декабря по 8 января в тамбовских театрах, в том числе: Мичуринском драматическом театре, Тамбовском драматическом театре, молодежном и кукольном театре проходили новогодние представления.

Микрорайон Ласки снова останется без электричества 0 Сегодня с 9 часов до 14 часов в микрорайоне Ласки города Тамбова будет прекращена подача электроэнергии.

В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка 0 В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка, которая проводится в первой половине января

Рост промышленного производства составил 0,3% 0 В январе-ноябре 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-ноября 2018 г. составил 100,3%, - сообщает Тамбовстат.

75 единиц техники убирали от последствий снегопада Тамбов 0 Еще до начала снегопада сотрудники городских служб приступили к обработке дорог песко-соляной смесью.

На тамбовском ипподроме открыли зимний беговой сезон 0 Около полусотни наездников из разных уголков нашей Родины собрались на ипподроме в городе Тамбове, чтобы принять участие в открытии зимнего бегового сезона.

В деятельности кафе «Назад в СССР» выявлены нарушения санитарного законодательства 0 В ходе внеплановой проверки Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области выявило нарушения в деятельности предприятия общественного питания местного предпринимателя в кафе «Назад в СССР», расположенном на первом этаже жилого дома № 16Б по ул. Свободная в городе Тамбове.

Органам прокуратуры 298 лет 0 Вчера в прокуратуре Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 298-ой годовщины образования прокуратуры России.

Определены лучшие тренеры-преподаватели в Тамбовской области 0 В Тамбовской области определены лучшие тренеры-преподаватели, воспитанники которых добились успехов на спортивном поприще.

Грунтовая дорога в населенном пункте это норма? 0 Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Артема Александрова, который после посещения села Хитрово Рассказовского района попросил надзорный орган вмещаться в решении вопросов местного значения.

«Усадьбу Асеевых» за время праздников посетило 20 тысяч человек 0 За время новогодних праздников «Усадьбу Асеевых» посетили 20 тысяч гостей. Особым интересом пользовалась выставка «Архитектурное наследие Льва Кекушева в Тамбове – Дом Асеевых».

Штраф миллион рублей за взятку в 60 тысяч 0 ООО «Новое решение» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица получило штраф в размере 1 млн рублей.

Медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей доставили в тамбовскую поликлинику 0 За счет средств областного бюджета для филиала поликлиники третьей городской больницы на сумму более 9 млн рублей закуплено медицинское оборудование.

Митрополита Феодосия поздравили первые лица области и города 0 Во время празднования Рождества Христова духовенство и первые лица области и города Тамбова поздравили митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с праздником и пожелали развития Тамбовской Епархии РПЦ.

В Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Великой Победы 0 9 мая мы отметим 75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время в Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Победы.

Завтра заработает каток на стадионе «Спартак» 0 Завтра в 18.00 открывается сезон массового катания на коньках на стадионе «Спартак».

В Мичуринском районе в результате ДТП погибло четыре человека 0 На днях в Мичуринском районе в районе Кочетовки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека.

Из Тамбова можно будет слетать в Краснодар 0 В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара.

В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья 0 В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .