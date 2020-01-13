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За многомиллионные хищения прокуратура просить назначить штраф экс-директору «ТТК»
Сегодня, 09:09
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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева в Октябрьском районном суде рассматривается с лета 2019 года. Николай Лазарев подозревается в растрате 4,5 миллионов рублей в рамках реализации инвестиционной программы по строительству тепловых пунктов на территории областного центра. Следствие считает, что эта сумма образовалась из-за завышенной стоимости работ.
В ходе слушаний по уголовному делу в отношении Николая Лазарева прокуратура предложила назначить наказание в виде 6 лиц лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года условно и штрафа в размере 800 тысяч рублей. В тоже время предъявленные обвинения предусматривают под собой гораздо серьёзное наказание, например, по части 4 статьи 160 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.
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