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В областном центре пять домов признаны аварийными
Сегодня, 09:18
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Решением органа местного самоуправления в городе Тамбове пять домов признали аварийными. Речь идет о жилых домах № 41 по улице Октябрьской, улице Лермонтовской, 136, улице Кавалерийской, 5а, улице Советской, 65А.
В частности жилой дом № 65А на улице Советской подлежит не сносу, а реконструкции.
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