|
Арест имущества как мера понуждения к уплате налогов
Вчера, 19:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается сельским хозяйством, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 15 миллионов рублей. По версии следствия в результате необоснованного увеличения расходов, уменьшения полученные доходов предприниматель уклонялся от налогов.
В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста имущества предпринимателя.
«Благодаря предпринятым мерам задолженность по налогам с учетом пени и штрафных санкций предпринимателем погашена в полном размере», - сообщают следственные органы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.