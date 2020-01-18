Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов

В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование

Органам прокуратуры 298 лет

В Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Великой Победы

Школа в Мичуринске получила лицензию на осуществление образовательной деятельности

С наступающим Новым годом!

Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий

В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк

В Тамбове открылась новогодняя поляна

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

» » В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве

В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве

Вчера, 09:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве. Поводом для рассмотрения нового законодательного акта стала массовая гибель пчел на территории Тамбовской области и белые пятна в законодательстве.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в Российской Федерации действует только инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел. В стране отсутствует законодательство, которое бы устанавливало полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере пчеловодства.

По мнению разработчиков закона, актуальный вопрос предотвращение случаев массовой гибели пчел в результате отравления пестицидами и агрохимикатами, для решения которого необходимо законодательно закрепить механизм оповещения о предстоящих обработках земель сельскохозяйственного назначения.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Явка на довыборах депутата в областную Думу составила 35%

В Тамбовской области ожидается резкое повышение тарифов на услуги ЖКХ

Льготников могут оставить без индексации пособий

Областным чиновникам планируют проиндексировать зарплату на 37 млн. руб.

В Госдуму внесен законопроект о продлении выплат материнского капитала

В Госдуму внесен законопроект по использованию средств материнского капитал ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов

Вчера, 09:49
0
Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.

На счетах жителей области почти 100 млрд рублей

Вчера, 09:24
0
По сравнению с периодом 2018 года в 2019 году вклады населения Тамбовской области увеличились на 7,9% составив почти 100 млрд рублей.

В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве

Вчера, 09:05
0
В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве. Поводом для рассмотрения нового законодательного акта стала массовая гибель пчел на территории Тамбовской области.

Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов

18 января 2020
0
Представители Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей встретились с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым по скандально известному делу Кривенко.

Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет

18 января 2020
0
Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет. Вчера поздравить коллектив театра собрались представители власти и театралы с многих уголков нашей страны.

Раздельный сбор мусора активно внедряют в городе Рассказово

18 января 2020
0
В Тамбовской области продолжают внедрять систему раздельного сбора мусора, теперь и в городе Рассказово.

Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка

17 января 2020
0
В тамбовском сегменте социальной сети «ВК» появилось видео, на котором группа подростков заставила девочку встать на колени и извиниться за то, что та «увела у нее парня».

В очередном детском саду Тамбова появилась православная группа

17 января 2020
0
В детском саду «Возрождение», который располагается в городе Тамбове, появилась православная группа. Это уже второй детский сад в областном центре, где вводятся данные группы.

Кататься с кургана в Олимпийском парке теперь запрещено

17 января 2020
0
По просьбе жителей города и с целью предотвращения возможных несчастных ситуаций администрация приняла решение о запрете для катания с кургана в Олимпийском парке города Тамбова.

В Тамбове отремонтирован участок коллектора по ул. Гастелло

16 января 2020
0
Завершены ремонтные работы на коллекторе по ул. Гастелло в городе Тамбове в районе авторынка.

Новая школа в Мичуринске оказалась «закрытой» для СМИ

16 января 2020
0
Журналисты издания «Мичуринская мысль» попытались посетить новую школу в Мичуринске, но миссия оказалось не простой.

Арест имущества как мера понуждения к уплате налогов

15 января 2020
0
В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается сельским хозяйством, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 15 миллионов рублей. По версии следствия в результате необоснованного увеличения расходов, уменьшения полученные доходов предприниматель

В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируют

15 января 2020
0
В рамках проекта «Чистая страна» в Тамбовской области шесть мусорных полигонов будут рекультивированы.

В областном центре пять домов признаны аварийными

15 января 2020
0
Решением органа местного самоуправления в городе Тамбове пять домов признали аварийными.

За многомиллионные хищения прокуратура просить назначить штраф экс-директору «ТТК»

15 января 2020
0
Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева в Октябрьском районном суде рассматривается с лета 2019 года.

Александр Бобров попросил прекратить в отношении него уголовное дело

14 января 2020
0
20 января будет вынесено решение по уголовному делу, где фигурантом выступает бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров.

В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование

14 января 2020
0
Контрольно-счетной палатой Тамбовской области был проведен аудит эффективности расходования управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска Тамбовской области в 2017 и 2019 годах бюджетных средств на приобретение и установку детских (игровых) и спортивных комплексов (площадок).

Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы

13 января 2020
0
В районе завода «Октябрь» на ул. Бастионной сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает «Тамбовский курьер». По словам очевидцев, на Бастионной столкнулись два такси.

В тамбовских театрах 70 тысяч человек посмотрели новогодние представления

13 января 2020
0
С 22 декабря по 8 января в тамбовских театрах, в том числе: Мичуринском драматическом театре, Тамбовском драматическом театре, молодежном и кукольном театре проходили новогодние представления.

Микрорайон Ласки снова останется без электричества

13 января 2020
0
Сегодня с 9 часов до 14 часов в микрорайоне Ласки города Тамбова будет прекращена подача электроэнергии.

В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка

13 января 2020
0
В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка, которая проводится в первой половине января
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги