|
В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве
Вчера, 09:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве. Поводом для рассмотрения нового законодательного акта стала массовая гибель пчел на территории Тамбовской области и белые пятна в законодательстве.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в Российской Федерации действует только инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел. В стране отсутствует законодательство, которое бы устанавливало полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере пчеловодства.
По мнению разработчиков закона, актуальный вопрос предотвращение случаев массовой гибели пчел в результате отравления пестицидами и агрохимикатами, для решения которого необходимо законодательно закрепить механизм оповещения о предстоящих обработках земель сельскохозяйственного назначения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.