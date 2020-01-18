Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов 0 Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.

На счетах жителей области почти 100 млрд рублей 0 По сравнению с периодом 2018 года в 2019 году вклады населения Тамбовской области увеличились на 7,9% составив почти 100 млрд рублей.

В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве 0 В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве. Поводом для рассмотрения нового законодательного акта стала массовая гибель пчел на территории Тамбовской области.

Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов 0 Представители Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей встретились с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым по скандально известному делу Кривенко.

Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет 0 Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет. Вчера поздравить коллектив театра собрались представители власти и театралы с многих уголков нашей страны.

Раздельный сбор мусора активно внедряют в городе Рассказово 0 В Тамбовской области продолжают внедрять систему раздельного сбора мусора, теперь и в городе Рассказово.

Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка 0 В тамбовском сегменте социальной сети «ВК» появилось видео, на котором группа подростков заставила девочку встать на колени и извиниться за то, что та «увела у нее парня».

В очередном детском саду Тамбова появилась православная группа 0 В детском саду «Возрождение», который располагается в городе Тамбове, появилась православная группа. Это уже второй детский сад в областном центре, где вводятся данные группы.

Кататься с кургана в Олимпийском парке теперь запрещено 0 По просьбе жителей города и с целью предотвращения возможных несчастных ситуаций администрация приняла решение о запрете для катания с кургана в Олимпийском парке города Тамбова.

В Тамбове отремонтирован участок коллектора по ул. Гастелло 0 Завершены ремонтные работы на коллекторе по ул. Гастелло в городе Тамбове в районе авторынка.

Новая школа в Мичуринске оказалась «закрытой» для СМИ 0 Журналисты издания «Мичуринская мысль» попытались посетить новую школу в Мичуринске, но миссия оказалось не простой.

Арест имущества как мера понуждения к уплате налогов 0 В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается сельским хозяйством, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 15 миллионов рублей. По версии следствия в результате необоснованного увеличения расходов, уменьшения полученные доходов предприниматель

В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируют 0 В рамках проекта «Чистая страна» в Тамбовской области шесть мусорных полигонов будут рекультивированы.

В областном центре пять домов признаны аварийными 0 Решением органа местного самоуправления в городе Тамбове пять домов признали аварийными.

За многомиллионные хищения прокуратура просить назначить штраф экс-директору «ТТК» 0 Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева в Октябрьском районном суде рассматривается с лета 2019 года.

Александр Бобров попросил прекратить в отношении него уголовное дело 0 20 января будет вынесено решение по уголовному делу, где фигурантом выступает бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров.

В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование 0 Контрольно-счетной палатой Тамбовской области был проведен аудит эффективности расходования управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска Тамбовской области в 2017 и 2019 годах бюджетных средств на приобретение и установку детских (игровых) и спортивных комплексов (площадок).

Запад Тамбова уже «не стоит» - последствия ДТП ликвидированы 0 В районе завода «Октябрь» на ул. Бастионной сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает «Тамбовский курьер». По словам очевидцев, на Бастионной столкнулись два такси.

В тамбовских театрах 70 тысяч человек посмотрели новогодние представления 0 С 22 декабря по 8 января в тамбовских театрах, в том числе: Мичуринском драматическом театре, Тамбовском драматическом театре, молодежном и кукольном театре проходили новогодние представления.

Микрорайон Ласки снова останется без электричества 0 Сегодня с 9 часов до 14 часов в микрорайоне Ласки города Тамбова будет прекращена подача электроэнергии.