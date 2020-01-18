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На счетах жителей области почти 100 млрд рублей
Вчера, 09:24
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По сравнению с периодом 2018 года в 2019 году вклады населения Тамбовской области увеличились на 7,9% составив почти 100 млрд рублей. Сбережения жителей области на 11,6 млрд рублей превысили ссудную задолженность перед банками.
В тоже время реальные денежные доходы на душу населения, в III квартале 2019г. в снизились на 1,1%.
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