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Александр Бобров отказался возмещать материальный ущерб в 4,4 млн рублей
Сегодня, 13:45
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Сегодня состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва, которого обвиняют по статье 285 ч. 1 УК РФ и по статье 159 ч. 4 УК РФ. Напомним, что предметом разбирательства является покупка «Лексуса» для нужд Александра Боброва.
Во время судебного заседания у подсудимых спросили, согласны ли они с требованием о взыскании с них и возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 4,4 миллиона рублей. Бобров и Макаров – второй фигурант дела с данными обвинениями не согласились.
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