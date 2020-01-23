|
Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва
Сегодня, 14:23
Комментариев: 0
Версия для печати
Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение по делу экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва.
Суд переквалифицировал статьи 285 ч.1 и 159 ч.4 на статью 286 ч. 1 УК РФ, которая относится к категории преступлений средней тяжести и подсудимые освобождаются от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 6 лет. Такая ситуация вышла и по делу Александра Боброва, которое было прекращено в связи с истечением шести лет.
Напомним, что предметом разбирательства была покупка «Лексуса» для нужд Александра Боброва. Данную сделку необходимо было согласовать с городской думой, но глава администрации не стал этого делать.
Фото – Протамбов
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.