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Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва

Сегодня, 14:23
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Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение по делу экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва.

Суд переквалифицировал статьи 285 ч.1 и 159 ч.4 на статью 286 ч. 1 УК РФ, которая относится к категории преступлений средней тяжести и подсудимые освобождаются от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 6 лет. Такая ситуация вышла и по делу Александра Боброва, которое было прекращено в связи с истечением шести лет.

Напомним, что предметом разбирательства была покупка «Лексуса» для нужд Александра Боброва. Данную сделку необходимо было согласовать с городской думой, но глава администрации не стал этого делать.

Фото – Протамбов
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