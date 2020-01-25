|
Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций»
Вчера, 06:32
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с молодёжью на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. На неё были приглашены лучшие студенты вуза.
«Невозможно создавать что-то новое для молодёжи, не слушая при этом саму молодёжь. Такие встречи для меня имеют особое значение», - убежден Александр Никитин.
Кроме того губернатор поздравил на личной странице в социальных сетях всех причастных с днем студента.
«Вы принадлежите, действительно, к тому новому и счастливому поколению, которое росло, поднималось, закалялось, проходило становление в условиях глобальной информационной открытости. Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций Тамбовской области! А ещё - пусть студенческие годы будут для вас временем счастливой и светлой любви, временем обретения верных друзей и получения ярких впечатлений!», - пожелал студентам Александр Никитин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.