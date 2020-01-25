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» » Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций»

Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций»

Вчера, 06:32
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Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций» На днях глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с молодёжью на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. На неё были приглашены лучшие студенты вуза.

«Невозможно создавать что-то новое для молодёжи, не слушая при этом саму молодёжь. Такие встречи для меня имеют особое значение», - убежден Александр Никитин.

Кроме того губернатор поздравил на личной странице в социальных сетях всех причастных с днем студента.

«Вы принадлежите, действительно, к тому новому и счастливому поколению, которое росло, поднималось, закалялось, проходило становление в условиях глобальной информационной открытости. Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций Тамбовской области! А ещё - пусть студенческие годы будут для вас временем счастливой и светлой любви, временем обретения верных друзей и получения ярких впечатлений!», - пожелал студентам Александр Никитин.
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Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций»

Вчера, 06:32
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На днях глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с молодёжью на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. На неё были приглашены лучшие студенты вуза.

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