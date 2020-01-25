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Горожане просят установить светофор на Моршанском шоссе

Сегодня, 09:52
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Жители города Тамбова просят власти установить светофор на Моршанском шоссе в районе с ТГУ им. Г. Р. Державина. На данную просьбу в администрации города Тамбова жителям сообщили следующее:

«На пешеходном переходе по Моршанскому ш., д. 5, в текущем году не зафиксировано образование очага и «предочага», выполнение работ по введению светофорного регулирования на пешеходном переходе в районе д.5 по Моршанскому ш. планом работ на 2020 г. не предусмотрено», - говорится в ответе городских чиновников.
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