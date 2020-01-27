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Рассказовцы создают мозаику из пакетиков чая
Сегодня, 09:25
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Народные умельцы из города Рассказово создают мозаику из пакетиков чая.
«Мозаичную картину создадут из коробок и саше-пакетов», - рассказала руководитель творческого объединения «Малая родина» Марина Елютина.
В проекте участвует 32 государства, в том числе Германия, Эстония, Филиппины, Мексика и т.д. Источником вдохновения стала статья в газете «Народная нива» 1915 года выпуска.
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