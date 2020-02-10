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В 2020 году более 300 дворов и скверов в Тамбовской области будут благоустроены
Сегодня, 09:48
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» более 300 дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях Тамбовской области будут благоустроены в 2020 году.
На масштабные работы будет направлено 285 млн рублей, из которых 279 млн руб. - средства федерального бюджета. В частности в областном центре благоустроят детскую площадку на Набережной, прогулочную зону на бульваре Энтузиастов и дворовую территория по улице Рылеева.
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