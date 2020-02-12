|
В микрорайоне «Телецентр» приступят к строительству новой школы
Вчера, 08:34
Комментариев: 0
Версия для печати
На севере города Тамбова в микрорайоне «Телецентр» в 2020 году приступят к строительству новой школы на 2425 мест. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Образование».
Новое образовательное учреждение должно частично решит проблему нехватки мест в школах на севере города. Также в планах строительство дошкольных образовательных учреждений в Тамбове по улицам Астраханской, Серпуховской, Рязанской и в микрорайоне «Телецентр».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.