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Водитель украл у пассажира 1,5 млн рублей
Сегодня, 09:15
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Жителя города Тамбова, который возвращался домой после продажи квартиры, обокрали в междугороднем автобусе. Кража произошла, когда пассажир заснул во время переезда, потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что 1,5 миллиона рублей мог взять водитель автобуса, который при первоначальном опросе категорически отрицал свою причастность», — сообщают в УМВД по Тамбовской области.
Действительно оказалось, что деньги украл 27-летний водитель автобуса, возбуждено уголовное дело, шофер арестован.
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