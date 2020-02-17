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В Тамбовской области сложная ситуация с аварийностью на дорогах
Сегодня, 09:45
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В администрации Тамбовской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос, который волновал участников заседания рост количества пострадавших в результате ДТП.
«Нам не удалось достигнуть показателей федерального проекта по снижению числа погибших на дорогах. В отчётах ГИБДД цифры звучат, словно сводки с мест боевых действий», - отметил в своем выступлении заместитель главы администрации области Арсен Габуев.
В 2019 году на дорогах области произошло 1326 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 155 человек.
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