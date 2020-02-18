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О ситуации в Рассказово: «Собаки крупные, могут насмерть загрызть»
Сегодня, 08:50
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В Тамбовской области складывается сложная ситуация с отловом безнадзорных животных, количество которых растёт в «геометрической прогрессии». Например, в пос. Строитель Тамбовского района по сообщению местных жителей, стаи животных уже кидаются на людей.
Не менее сложная ситуация в городе Рассказово.
«С приходом весны эта стая становится все более агрессивной, до беды остался буквально шаг. Собаки крупные, могут не только покусать, но и насмерть загрызть», - пишут жители города Рассказово.
В администрации города Рассказово пояснили, что ранее указанные работы выполняло МБУ «Спецтехуниверсал», которое приостановило свою деятельность. При этом приюты для содержания безнадзорных животных на территории Тамбовской области не созданы.
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