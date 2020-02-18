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Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением
Сегодня, 15:43
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19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.
Участники встречи обсудили множество вопросов: систему здравоохранения, отсутствие рабочих мест, реализацию проектов в рамках территории опережающего социально-экономического развития и другие темы.
«Нет ни обещанных нескольких тысяч рабочих мест, ни масштабных инвестиций в развитие муниципального образования. С юридической точки зрения это самый настоящий троянский конь, который дает зеленый свет для эксплуатации наших земель, простых рабочих. Эту систему нужно менять, вместе со всеми деятелями, которые тащат страну в пропасть», — заявил на встрече Андрей Жидков.
В ответ на данный посыл глава города Котовска заявил следующее: «Было бы здорово, чтобы все владели информацией, прежде чем делать заявления. У нас есть индустриальный парк, рассчитанный для резидентов, четыре резидента зашли на территорию лакокрасочного завода, благодаря чему и завод возрождается», - пояснил Алексей Плахотников.
Кроме того, руководитель моногорода обвинил коммунистов во лжи, в частности насчет китайских инвесторов: «У людей от вашей листовки бегут мурашки по коже». Правда, Алексея Плахотникова поправили и напомнили ему, что переговоры с иностранным инвестором действительно велись в 2019 году.
После взаимных обвинений, в которых участвовали представители власти и горожане, глава города и чиновники местной администрации демонстративно покинули зал, где проходила встреча.
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