Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением Комментариев: 0



Участники встречи обсудили множество вопросов: систему здравоохранения, отсутствие рабочих мест, реализацию проектов в рамках территории опережающего социально-экономического развития и другие темы.



«Нет ни обещанных нескольких тысяч рабочих мест, ни масштабных инвестиций в развитие муниципального образования. С юридической точки зрения это самый настоящий троянский конь, который дает зеленый свет для эксплуатации наших земель, простых рабочих. Эту систему нужно менять, вместе со всеми деятелями, которые тащат страну в пропасть», — заявил на встрече Андрей Жидков.



В ответ на данный посыл глава города Котовска заявил следующее: «Было бы здорово, чтобы все владели информацией, прежде чем делать заявления. У нас есть индустриальный парк, рассчитанный для резидентов, четыре резидента зашли на территорию лакокрасочного завода, благодаря чему и завод возрождается», - пояснил Алексей Плахотников.



Кроме того, руководитель моногорода обвинил коммунистов во лжи, в частности насчет китайских инвесторов: «У людей от вашей листовки бегут мурашки по коже». Правда, Алексея Плахотникова поправили и напомнили ему, что переговоры с иностранным инвестором действительно велись в 2019 году.



После взаимных обвинений, в которых участвовали представители власти и горожане, глава города и чиновники местной администрации демонстративно покинули зал, где проходила встреча.

19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.Участники встречи обсудили множество вопросов: систему здравоохранения, отсутствие рабочих мест, реализацию проектов в рамках территории опережающего социально-экономического развития и другие темы., — заявил на встрече Андрей Жидков.В ответ на данный посыл глава города Котовска заявил следующее:, - пояснил Алексей Плахотников.Кроме того, руководитель моногорода обвинил коммунистов во лжи, в частности насчет китайских инвесторов: «У людей от вашей листовки бегут мурашки по коже». Правда, Алексея Плахотникова поправили и напомнили ему, что переговоры с иностранным инвестором действительно велись в 2019 году.После взаимных обвинений, в которых участвовали представители власти и горожане, глава города и чиновники местной администрации демонстративно покинули зал, где проходила встреча.



