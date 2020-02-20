Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса 0 Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме

В Тамбове пройдет всероссийский турнир по тхэквондо 0 23 февраля в Тамбове на базе спортивно-тренировочного центра пройдет всероссийский турнир по тхэквондо, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице 0 Жителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в

В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания 0 В Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина на базе Института военного образования объявлен набор студентов, которые смогут получить офицерские звания.

Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением 0 19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.

О ситуации в Рассказово: «Собаки крупные, могут насмерть загрызть» 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с отловом безнадзорных животных, количество которых растёт в «геометрической прогрессии». Например, в пос. Строитель Тамбовского района по сообщению местных жителей, стаи животных уже кидаются на людей.

Застройщика обязали заплатить 1 млн рублей за не построенный дом 0 Суд встал на сторону семьи в споре с застройщиком, который должен был построить на земельном участке частный дом.

Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020» 0 На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».

В Тамбовской области сложная ситуация с аварийностью на дорогах 0 В администрации Тамбовской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос, который волновал участников заседания рост количества пострадавших в результате ДТП.

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы 0 Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области возбуждено дело по ст. 7.14 КоАП РФ – проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.

На аварийно-опасном перекрестке в Тамбове произошло очередное ДТП 0 В Тамбове на аварийно-опасном перекрестке улиц Советская и 1-я Полковая произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель украл у пассажира 1,5 млн рублей 0 Жителя города Тамбова, который возвращался домой после продажи квартиры, обокрали в междугороднем автобусе.

За период ожидания достройки дома № 46 по ул. Коммунальной умерло три человека 0 Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове обратились к генеральному директору АО «Дом РФ» с просьбой вмешаться в ситуацию с достройкой дома.

В Тамбовской области смертность вдвое превышает рождаемость 0 Тамбовская область входит в число девяти проблемных регионов страны с низким коэффициентом рождаемости, смертность вдвое превышает рождаемость.

ФК «Тамбов»: Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке» 0 ФК «Тамбов» без стадиона и базы, наша команда будет тренироваться на базе «Спартака» в Московской области. В месяц аренда будет стоить 3-3,5 млн рублей.

В Тамбове жильцы по ул. Мичуринская, 185А борются с затоплением подвала 0 Своя квартира в новом доме – это мечта. Для воплощения этой мечты люди много работают, берут ипотеку, преодолевают много трудностей ради заветных квадратных метров. Новый дом, а значит всё будет в порядке, это же не старая хрущёвка и не панелька. Так думали покупатели квартир в 14-этажном доме по

Роспотребнадзор опровергает информацию о заболевших коронавирусом 0 По информации Управления Роспотребнадзор по Тамбовской области эпидемиологическая ситуация в нашем регионе спокойная, не выявлены граждане заболевшие коронавирусом.

За взятку арестован директор Цнинского лесхоза 0 Сегодня Ленинский районный суд отправил под домашний арест директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» Виктора Федосеева, которого подозревают в получение взятки в размере 1 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».