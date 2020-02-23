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Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00
С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот. Теперь общественный транспорт будет отправляться с интервалом в полчаса. В частности из областного центра в Мичуринск можно уехать в 7.30, а выезд из Мичуринска в 6:00 часов утра.
При этом последний автобус из Мичуринска будет отправляться в 16:30 вместо прежних 17:15, а из Тамбова в 18:00.
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