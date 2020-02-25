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Команда Тамбовской области завоевала золото на чемпионате мира по спортивному туризму
Вчера, 09:29
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Команда Тамбовской области во главе с начальником управления по физической культуре и спорту Михаилом Белоусовым (капитан сборной) впервые завоевала «золотые» медали на чемпионате мира по спортивному туризму.
Соревнования проходила в непростых условиях по рекам республики Вьетнам. Несмотря на экстремально тяжёлый климат и длительное нахождение в джунглях, наша команда полностью прошла маршрут. Туристы преодолели более полутора десятков порогов третьей, четвертой и и даже пятой категорий сложности.
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