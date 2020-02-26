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Цена на капусту, лук и морковь устремилась вниз
Годовая инфляция за январь 2020 года в Тамбовской области составила 3,1%. Снизились цены на овощи и фрукты, мясные продукты, яйца. По сравнению с периодом прошлого года особенно подешевела в цене капуста, снизились цены и на лук, морковь.
Снижение стоимости мяса связано с увеличением мощностей производства продукции в Тамбовской области.
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