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14 дней самоизоляции после заграничной поездки
Сегодня, 10:46
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Согласно постановлению главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года все кто вернулся из-за граничной поездки в странах, где зафиксированы вспышки коронавируса, должны уйти на 14 дней на самоизоляцию.
В течение периода изоляции за человеком будут наблюдать медицинские работники и предоставлять информацию о состоянии пациентов в Роспотребнадзор.
Уточнить информацию о прохождении самоизоляции, а также получить ответы на интересующие вас вопросы можно по номеру горячей линии 8-4752-45-45-86.
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