За дачу взятки ООО «Палитра» оштрафовано на 1 млн рублей 0 В прошлом году директор фирмы ООО «Палитра» передал должностному лицу отдела ГУ МЧС России по Тамбовской области взятку в размере 30 тысяч рублей для оказания содействия в получение лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной

ХК «Держава» вышла в финал Студенческой лиги 0 Тамбовская команда - хоккейный клуб «Держава» вышла в финал Студенческой лиги. Команда из ТГУ разгромила студентов из Уральского госуниверситета физической культуры из Челябинска.

Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантине 0 На территории Тамбовской области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции.

Произошла авария с двумя автобусами 0 Сегодня рано утром на федеральной трассе «Р-22 Каспий», 566 км, два пассажирских автобуса в результате столкновения опрокинулись в кювет.

Администрация Тамбова не видит нарушений в деле с землей под Олимпийский бассейн 0 Администрация города Тамбова не видит нарушений в деле по продаже земельного участка без проведения торгов по ул. Мичуринская, 211Б, об этом говорится в ответе на обращение депутата гордумы Артема Александрова, который обратился в администрацию города с просьбой инициировать расторжение договора и

14 дней самоизоляции после заграничной поездки 0 Согласно постановлению главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года все кто вернулся из-за граничной поездки в странах, где зафиксированы вспышки коронавируса, должны уйти на 14 дней на самоизоляцию.

Власти пообещали, что соли хватит всем 0 На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль.

Коронавирус не пройдет – состоялся автомобильный крестный ход 0 На днях во всех храмах Тамбовской епархии Русской православной церкви были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Старт мероприятиям лично дал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

УМВД проверит законность социологических исследований для администрации области 0 В прошлом году СМИ писали о предпринимателе Сергее Азаренко, с которым областная администрация заключила госконтракты на сумму 6,3 миллионов рублей на проведение исследований по получению оценок социально-экономической и политической ситуации в Тамбовской области, а также оценок эффективности

В городе Рассказово возведут новый спортивный комплекс 0 Из федерального бюджета будет направлено 66,5 миллиона рублей на строительство в городе Рассказово физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта составляет – 117 млн рублей.

В Тамбовской области в 2020 году завершится строительство семи детских садов 0 В рамках национального проекта «Демография» в Тамбовской области в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест.

Александр Бобров фигурант нового уголовного дела 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Тамбова и по месту жительства экс-главы администрации Александра Боброва, сообщает «ПроТамбов».

Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Кузнецова 0 Прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего главы города Мичуринска Александра Кузнецова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ. Наказание было назначено – 4 года условно.

Опасаться товарного дефицита не следует 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание с представителями крупных торговых сетей и органов исполнительной власти области по вопросам регулирования спроса и предложения на отдельные виды товаров, прежде всего продукты.

«Тамбов-информ» вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ 0 Компания «Медиалогия», которая является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ представила рейтинг медиаресурсов Тамбовской области за 2019 год.

Полным ходом идут весенние полевые работы 0 В Тамбовской области в рамках весенне-полевых работ обработано 34% от запланированной территории.

Остаются под медицинским наблюдением 47 человек 0 По информации Роспотребнадзора по состоянию на 18.03.2020 зарегистрирован 1 случай новой коронавирусной инфекции на территории области.

В отношении депутата областной Думы возбудили уголовное дело 0 В отношении депутата Тамбовской областной думы, председателя комитета по труду и социальным вопросам Алексея Жирнова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области 0 Сегодня обманутые дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 снова вышли на одиночные пикеты к администрации Тамбовской области.

Прокуратура обжаловала приговор Александру Боброву 0 Прокуратура обжаловала постановление Ленинского районного суда города Тамбова о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в мошеннических действиях.