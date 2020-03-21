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«Реконструкция «Спартака» имеет определенные сложности»
Сегодня, 13:36
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Когда завершатся работы по реконструкции стадиона «Спартак» этот вопрос волнует многих любителей футбола. По мнению экспертов, стадион не рассчитан для проведения матчей на уровне РПЛ даже после завершения объявленных работ, в центре города отсутствуют парковки.
По информации администрации области вести реконструкцию «Спар-така» достаточно сложно, а связано это с его местонахождением вблизи объектов культурного наследия.
«По информации администрации города Тамбова – собственника стадиона «Спартак», в связи с тем, что стадион «Спартак» находится в охранных зонах объектов культурного наследия, в которых устанавливается особый режим использования земель, техническое решение вопросов реконструкции объекта имеет определенные сложности», - из ответа Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.
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