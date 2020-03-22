|
Шамояну вынесли обвинительный приговор
Сегодня, 11:56
Комментариев: 0
Версия для печати
Октябрьский районный суд города Тамбова вынес обвинительный приговор в отношении Рустама Чатоевича Шамояна, которого признали виновным в совершении преступления по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Бизнесмена приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество при реконструкции школы-интерната в городе Рассказово.
С приговор не согласилась как сторона обвинения, так и защита Шамояна, приговор обжалован, заседание в Тамбовском областном суде назначено на 31 марта 2020 года, дело рассмотрит судья Дмитрий Иванович Истомин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.