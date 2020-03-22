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» » Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале»

Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале»

Сегодня, 12:46
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Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале» «Российская газета» опубликовала развернутую статью про вопиющую ситуацию в Тамбовском районе, о которой ранее мы писали: без газа, удобств, горячей воды: десятки лет пять семей живут на железнодорожной станции Рада.

Обращаясь в различные инстанции, они не получили государственного содействия, хотя некоторые живут здесь полвека. Вопрос как дальше жить остается открытым. Причем здание вокзала медленно падает, наклон пола в квартирах ощущается без приборов.

«Суть ответов на обращения такова: пока работали, надо было становиться в очередь на улучшение жилищных условий, а теперь уже поздно. Хотите - живите так, не хотите - ищите себе новое жилье сами», - пишет «РГ».
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Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале»

Сегодня, 12:46
0
«Российская газета» опубликовала развернутую статью про вопиющую ситуацию в Тамбовском районе, о которой ранее мы писали: без газа, удобств, горячей воды: десятки лет пять семей живут на железнодорожной станции Рада.

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