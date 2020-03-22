|
Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале»
Сегодня, 12:46
Комментариев: 0
Версия для печати
«Российская газета» опубликовала развернутую статью про вопиющую ситуацию в Тамбовском районе, о которой ранее мы писали: без газа, удобств, горячей воды: десятки лет пять семей живут на железнодорожной станции Рада.
Обращаясь в различные инстанции, они не получили государственного содействия, хотя некоторые живут здесь полвека. Вопрос как дальше жить остается открытым. Причем здание вокзала медленно падает, наклон пола в квартирах ощущается без приборов.
«Суть ответов на обращения такова: пока работали, надо было становиться в очередь на улучшение жилищных условий, а теперь уже поздно. Хотите - живите так, не хотите - ищите себе новое жилье сами», - пишет «РГ».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.