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Водоканал начал выпускать собственные платежки
Вчера, 11:33
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С марта АО «ТКС» (водоканал) перешел на выпуск нового формата квитанций для абонентов, проживающих в частном секторе. По информации организации это делается для удобства клиентам и повышения качества оказываемых услуг.
АО «Тамбовские коммунальные системы» выпускают платежки самостоятельно. Кроме того, у каждого клиента будет личный кабинет. Счета за март могут быть выставлены по нормативу или средним показаниям.
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