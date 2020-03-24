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Остаются под медицинским наблюдением 283 человека
Вчера, 11:58
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В настоящее время в Тамбовской области остаются под медицинским наблюдением 283 человека, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано три случая нового заболевания.
Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Забор анализов производится медицинскими работниками, а сами анализы направляются на исследования в Москву.
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