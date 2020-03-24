Депутаты премировали депутатов, главу города, которая находится во Вьетнаме 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению депутата от ЛДПР Геннадия Арзамасцева и председателя комитета по бюджету Владимира Сергеева депутаты приняли очередное решение о премировании.

Остаются под медицинским наблюдением 283 человека 0 В настоящее время в Тамбовской области остаются под медицинским наблюдением 283 человека, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции.

Соцзащита переходит на особый режим работы 0 Отделения социальной защиты в муниципальных образованиях переходят на новый режим работы.

Водоканал начал выпускать собственные платежки 0 С марта АО «ТКС» (водоканал) перешел на выпуск нового формата квитанций для абонентов, проживающих в частном секторе.

Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале» 0 «Российская газета» опубликовала развернутую статью про вопиющую ситуацию в Тамбовском районе, о которой ранее мы писали: без газа, удобств, горячей воды: десятки лет пять семей живут на железнодорожной станции Рада.

Шамояну вынесли обвинительный приговор 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес обвинительный приговор в отношении Рустама Чатоевича Шамояна, которого признали виновным в совершении преступления по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Тамбовская больница закупит 100 тыс. масок 0 ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова» закупит 100 тысяч медицинских масок за 197 тыс. рублей.

В Мичуринске двое школьников погибли от удара током 0 В городе Мичуринске произошла трагедия, двое учеников школы погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции.

«Реконструкция «Спартака» имеет определенные сложности» 0 Когда завершатся работы по реконструкции стадиона «Спартак» этот вопрос волнует многих любителей футбола.

За дачу взятки ООО «Палитра» оштрафовано на 1 млн рублей 0 В прошлом году директор фирмы ООО «Палитра» передал должностному лицу отдела ГУ МЧС России по Тамбовской области взятку в размере 30 тысяч рублей для оказания содействия в получение лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной

ХК «Держава» вышла в финал Студенческой лиги 0 Тамбовская команда - хоккейный клуб «Держава» вышла в финал Студенческой лиги. Команда из ТГУ разгромила студентов из Уральского госуниверситета физической культуры из Челябинска.

Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантине 0 На территории Тамбовской области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции.

Произошла авария с двумя автобусами 0 Сегодня рано утром на федеральной трассе «Р-22 Каспий», 566 км, два пассажирских автобуса в результате столкновения опрокинулись в кювет.

Администрация Тамбова не видит нарушений в деле с землей под Олимпийский бассейн 0 Администрация города Тамбова не видит нарушений в деле по продаже земельного участка без проведения торгов по ул. Мичуринская, 211Б, об этом говорится в ответе на обращение депутата гордумы Артема Александрова, который обратился в администрацию города с просьбой инициировать расторжение договора и

14 дней самоизоляции после заграничной поездки 0 Согласно постановлению главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года все кто вернулся из-за граничной поездки в странах, где зафиксированы вспышки коронавируса, должны уйти на 14 дней на самоизоляцию.

Власти пообещали, что соли хватит всем 0 На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль.

Коронавирус не пройдет – состоялся автомобильный крестный ход 0 На днях во всех храмах Тамбовской епархии Русской православной церкви были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Старт мероприятиям лично дал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

УМВД проверит законность социологических исследований для администрации области 0 В прошлом году СМИ писали о предпринимателе Сергее Азаренко, с которым областная администрация заключила госконтракты на сумму 6,3 миллионов рублей на проведение исследований по получению оценок социально-экономической и политической ситуации в Тамбовской области, а также оценок эффективности

В городе Рассказово возведут новый спортивный комплекс 0 Из федерального бюджета будет направлено 66,5 миллиона рублей на строительство в городе Рассказово физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта составляет – 117 млн рублей.

В Тамбовской области в 2020 году завершится строительство семи детских садов 0 В рамках национального проекта «Демография» в Тамбовской области в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест.