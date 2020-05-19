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Половина заболевших COVID-19 не имеют симптомов
19 мая 2020
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На территории Тамбовской области зарегистрировано 1984 случая новой коронавирусной инфекции. 1434 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 545 выписаны с выздоровлением.
Почти половина из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией на территории Тамбовской области не имеют клинических проявлений болезни. При этом ситуация с распространением болезни остается напряженной, регион не готов к снятию ограничений.
«Маска нужна не для кого, не для нас. Она нужна для вас», - считают в Роспотребнадзоре.
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