В Тамбовской области складывается сложная ситуация с коронавирусом Комментариев: 0



Стоит отметить, что в Тамбовской области складывается сложная ситуация с коронавирусом. Число зараженных в нашей области значительно выше, чем например, в Воронежской, где проживает более 2 млн человек.



Есть вопросы и к цифрам статистики. В этой связи депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился к главе администрации Тамбовской области, руководителю оперативного штаба Александру Никитину с просьбой предоставить общее количество смертей в Тамбовской области с выявленным вирусом, но не попавших в список погибших от 2019-nCoV (смерть от основного заболевания COVID-19 - сопутствующее). Например, по состоянию на 22 мая в Челябинской области 11-зарегистрировано смертельных случаев от COVID-19 и 14 - смерть от основного заболевания (COVID-19 - сопутствующее).



По мнению депутата оптимизированная система здравоохранения испытывает серьёзные проблемы: не хватает врачей и среднего медперсонала, медицинской техники, лабораторий, во многих муниципалитетах области нет инфекционных отделений. Для так называемых коронавирусных центров со всей области собрали по крупицам оборудование, некоторые экспонаты (аппараты ИВЛ) изготовлены ещё при советской власти.



Фото: Алексей Бучнев В нашем регионе зафиксирована очередная смерть от коронавируса. Мужчина 36 лет, страдающий гипертонической болезнью, ожирением, житель Жердевского района, госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии. В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть.Стоит отметить, что в Тамбовской области складывается сложная ситуация с коронавирусом. Число зараженных в нашей области значительно выше, чем например, в Воронежской, где проживает более 2 млн человек.Есть вопросы и к цифрам статистики. В этой связи депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился к главе администрации Тамбовской области, руководителю оперативного штаба Александру Никитину с просьбой предоставить общее количество смертей в Тамбовской области с выявленным вирусом, но не попавших в список погибших от 2019-nCoV (смерть от основного заболевания COVID-19 - сопутствующее). Например, по состоянию на 22 мая в Челябинской области 11-зарегистрировано смертельных случаев от COVID-19 и 14 - смерть от основного заболевания (COVID-19 - сопутствующее).По мнению депутата оптимизированная система здравоохранения испытывает серьёзные проблемы: не хватает врачей и среднего медперсонала, медицинской техники, лабораторий, во многих муниципалитетах области нет инфекционных отделений. Для так называемых коронавирусных центров со всей области собрали по крупицам оборудование, некоторые экспонаты (аппараты ИВЛ) изготовлены ещё при советской власти.Фото: Алексей Бучнев



