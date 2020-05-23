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Высокопоставленного чиновника из Мичуринска отправили под домашний арест
23 мая 2020
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Заместитель главы администрации города Мичуринска Марина Самылина по решению суда отправлена под домашний арест. Высокопоставленного чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ, речь идет о реконструкции парка в центре города. Марине Самылиной планируют предъявить обвинение.
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