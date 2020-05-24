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В Тамбовской области появится день профсоюзного работника
Сегодня, 09:57
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Члены комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики областной Думы приняли решение ежегодно отмечать 24 октября День профсоюзного работника и профсоюзного активиста Тамбовской области.
Профессиональный праздник планируют внести в закон «О праздничных днях и памятных датах Тамбовской области».
Дата выбрана не случайно, 24 октября в 1948 году была проведена I областная конференция профсоюзов.
Кроме того, было предложено перенести празднование Дня героев Тамбовской области с 29 ноября на 16 февраля.
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