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Закон по «наливайкам» будет принят осенью
Сегодня, 10:18
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Региональный закон регулирующий деятельность заведений, которые реализуют алкогольную продукцию и находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории будет принят областной Думой осенью.
Ранее Государственная Дума РФ в окончательном чтении приняла закон, который позволяет регионам ограничивать деятельность – «наливаек». В настоящее время площадь заведений общественного питания в жилых домах и на прилегающих территориях, где продают алкоголь, не должна быть меньше 20 квадратных метров.
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