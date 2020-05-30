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Жителей области ждет похолодание
Сегодня, 10:05
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Последние полгода погода в России преподносит один сюрприз за другим. Метеорологи предупреждают, что погода в Тамбовской области в самом начале лета 2020 будет - прохладной. В ночные часы столбики термометров опустятся до осенних показателей. Сегодня днем температура воздуха составит 16 градусов тепла.
Завтра будет еще прохладнее - температура воздуха днем составит +15 градусов, осадков не ожидается.
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