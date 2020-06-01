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Питьевая вода в микрорайоне «ТЭЦ» не соответствует микробиологическим показателям
Вчера, 11:00
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В Управление Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения граждан, проживающих в д. Красненькая, с. Донское Тамбовского района, г. Тамбове микрорайон «ТЭЦ» на не неудовлетворительное качество питьевой воды.
По результатам исследования проб воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» зарегистрировано несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим показателям в пробах, отобранных 29.05.2020г., в д. Красненькая Тамбовского района, г. Тамбове (переулок Совхозный).
До получения результатов повторных исследований качества воды Управление рекомендует жителям указанных районов использовать водопроводную воду в хозяйственно-бытовых целях только после кипячения.
«Причем исследованы пробы воды от 29 мая после стабилизации ситуации, а что было в первые дни после аварии 24 и 25 мая, когда шла «черная» вода, в результате огромное количество местных жителей заразились кишечной инфекцией! Что делали коммунальщики и власти в эти дни? Систему промыли только 29 мая», - отмечает депутат гордумы Артем Александров, который занимается данной проблемой.
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