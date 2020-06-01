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Дорожник скрыл от государства налогов на 18 млн рублей
Сегодня, 10:16
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Следственные органы добились погашения задолженности по налогам от руководителя дорожной организации, который занимается производством асфальтовых смесей, он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налога).
По версии следствия предприниматель в декларацию по налогу на прибыль организации внес ложные сведения из-за чего государство недосчиталось 18 млн рублей. В ходе предварительного расследования руководитель коммерческой фирмы погасил долги, уголовное дело было прекращено.
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