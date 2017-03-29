Драмтеатр: спектакли в апреле

Апрельская программа театра будет насыщенной.
В ходе расследования действиям медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка.
Лидером оказался Сургут. На третьем месте расположился Мурманск.
Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении мер осторожности на дорогах, скоростного режима и оптимальной дистанции.
Он переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».
Уборка города пройдет с 27 марта по 28 апреля.
Старшеклассники Тамбовской области готовятся к финалу региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Участники конфликта, применившие оружие, задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Разработка проектов по украшению наукограда велась с декабря.
Сезон дачных перевозок стартует 8 апреля.
В Кадастровой палате по Тамбовской области прошла онлайн-консультация, на тему: «технический план». На вопросы граждан ответила начальник отдела учетно-регистрационных действий №2 - Светлана Ульева. В ходе проведения мероприятия поступили вопросы от жителей города Тамбова и области.
28 марта в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся круглый стол «Разработка комплексного подхода к социализации личности». Участниками обсуждения, инициированного Группой компаний «АСБ», АНО «Институт общественных и политических коммуникаций, кафедрой «Связи с общественностью»
Света лишились порядка 3,5 тысячи жителей.
Федеральный бюджет выделит на эти цели порядка 253 миллионов рублей.
Гололедица, мороз, снег, ветер ожидаются завтра в регионе.
С апреля молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой.
Обновление автопарка проходит в рамках участия Тамбовской области в подпрограмме «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Время отключения: 9.00-11.30 29 марта.
Злоумышленника помогли задержать очевидцы.
В настоящее время оружие, гильзы и патроны изъяты. Проводится проверка.
Пассажир автомобиля пострадал.